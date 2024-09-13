"Аэрофлот" сообщила о рекордных перевозках по России

Группа "Аэрофлот", в которую также входит "Победа" и "Россия", за июнь — август перевезла внутри России рекордные в новейшей истории 13,5 млн человек.

Как сообщает пресc-служба перевозчика, это на 12,6% больше, чем летом 2023 года. Через Санкт-Петербург за лето на внутренних рейсах было перевезено 3,15 млн пассажиров (идентично прошлому лету), через Сочи — 1,93 млн пассажиров (+9%), через Калининград — 1, 01 млн пассажиров (+22%). Число пассажиров, летевших через Южно-Сахалинск, увеличлось за год на 24%, до 223 тыс. человек, через Горно-Алтайск — на 32%, до 68 тыс. человек.

На рейсы внутри РФ пришлось около 80% от общего пассажиропотока группы — 17 млн человек за лето.

Ранее сообщалось, что условиями труда в авиакомпании "Россия" (дочка "Аэрофлота") недовольны не только бортпроводники, которые уже написали коллективную жалобу, но и члены летных экипажей. Профсоюз летного состава (ПЛС) перевозчика уже больше полугода не может выбить у руководства индексации зарплат работников.