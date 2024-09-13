СМИ: Запад медлит с решением по ударам вглубь России из-за ошибок ВСУ

Западные страны медлят с разрешением Киеву наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами из-за нескольких ошибок Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Le Monde со ссылкой на источники, Запад не был готов к атаке Украины на Курскую область и в связи с этим партнеры просили у Киева "уточнить стратегию". Западные страны опасаются, что конфликт перекинется за пределы Украины, в частности, на Польшу и Латвию. Кроме того, украинские партнеры избегают эскалации в отношении с Москвой.

Как заявил профессор Центра изучения военных конфликтов при Университете Южной Дании Оливье Шмитт, в ближайшее время не стоит ожидать, что западные страны разрешат ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием.

По его мнению, этому помешают избирательная кампания в США, затягивающийся политический кризис во Франции и политический кризис в ФРГ, где канцлер не хочет слышать о возможной эскалации в отношении России.

Ранее президент России заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". В таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз