Новые правила закупки лекарств могут привести к дефициту и росту цен на них

Всероссийский союз пациентов (ВСП) заявил, что разработанное Министерством финансов России постановление кабмина, которое предоставляет преимущество производителям лекарств из России и стран Евразийского экономического союза на госзакупках, в текущем виде может привести к дефициту препаратов и росту цен на них.

Об этом говорится в письме ВСП в адрес главы Минфина Антона Силуанова. Ассоциация также просит доработать предлагаемые инициативы. Ранее такой принцип собирались применять только к перечню стратегически значимых лекарственных препаратов, однако в нынешней редакции документа перечень препаратов не обозначен, а значит, механизм может быть распространен на закупки всех лекарств. В ВСП указали, что в данной версии проект несет в себе риски экономического и социального характера. Он не поможет стимулировать новое производство фармацевтических субстанций в России — из-за действия правила "второй лишний" преимущество получат препараты, которые уже производятся в РФ, что приведет к искусственной монополизации рынка.

Кроме того, это впоследствии может привести к дефициту препаратов, так как на торгах постоянно будут побеждать лекарства от одного производителя, а другим поставщикам, как следствие, придется сократить поставки или снять препарат с производства. Из письма также следует, что из-за этого в отсутствие реальной конкуренции может вырасти стоимость препаратов. Союз просит доработать документ вместе с Минздравом, Минпромторгом, ассоциацией фармпроизводителей, а также врачами и пациентами.

В августе текущего года глава государства Владимир Путин подписал закон, по которому правительство может давать отечественным компаниям преференции при закупках на торгах товаров из России и стран ЕАЭС, если они конкурируют с иностранными. Позже Минфин разработал проект постановления, в котором определен порядок предоставления преимущества. Новый порядок госзакупки лекарств должен заработать в 2025 году.

В Министерстве промышленности и торговли заявили, что принцип "второй лишний" должен применяться в отношении жизненно необходимых и важнейших препаратов, цены на которые устанавливаются государством, сообщает РБК.