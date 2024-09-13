Путин прокомментировал планы Запада разрешить Киеву бить по России

Если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте".

Об этом телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин. "Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие", — сказал глава государства. По словам российского лидера, в таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз.

Путин указал, что Вооруженные силы Украины не могут наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Киев не располагает. "Полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО", - подчеркнул президент России.

Ранее стало известно, что британские власти разрешат Киеву наносить удары своими крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на российской территории.