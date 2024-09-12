Главу подмосковного Долгопрудного отправили под стражу за мошенничество на 44 миллиона рублей

Главу городского округа Долгопрудный (Московская область) и его знакомую отправили под стражу по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Чиновника также обвиняют в ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий.

ГСУ СК России по Московской области не публикует имени, однако согласно открытым данным, главой Долгопрудного является Владислав Юдин.

По данным следствия будучи главой г.о. Талдом обвиняемый безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. Это привело к тому, что в бюджет округа не поступили средства от неуплаченной арендной платы - порядка 4 млн рублей. Более того, сговорившись с гендиректором той же аффилированной фирмы, обвиняемый приказал погасить долги компании перед ресурсоснабжающими организациями за счет бюджетных денежных средств в размере 40 млн рублей.

"В результате преступных действий бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России.

По решению суда главе Долгопрудного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября текущего года. Аналогичное решение принято в отношении его знакомой.