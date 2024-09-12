Екатеринбург стал городом-побратимом китайского Чэнду

Сегодня представители Екатеринбурга и китайского города Чэнду подписали соглашение о сотрудничестве, став тем самым городами-побратимами. Об этом в своем Telegram-канале написал глава уральской столицы Алексей Орлов.

"Этот год особенный в истории развития двусторонних связей России и Китая. Наши страны отмечают 75 лет с момента установления дипломатических отношений. В этой связи визит на Урал наших друзей из Поднебесной стал особенно символичным", - написал градоначальник.

Стороны договорились разработать и утвердить план совместных мероприятий. В документе будут перечислены конкретные события с участием представителей двух городов и четкие сроки их реализации.

"Со своей стороны, хотели бы инициировать проведение городских олимпиад школьников по русскому и китайскому языкам, организацию международного детского или студенческого лагеря стран БРИКС, проведение российско-китайского форума молодежи. Интересным направлением для развития контактов также может стать обмен опытом в вопросах законотворческой деятельности", - отметил Орлов, добавив, что впереди у Екатеринбурга и Чэнду новые масштабные проекты.