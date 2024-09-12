Журналиста CNN Уолша, пересекшего госграницу в Курской области, объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск журналиста CNN Ника Пейтона Уолша, пересекшего государственную границу в Курской области. Как сообщается в базе данных министерства, Уолш англичанин по национальности 1977 г.р. и разыскивается по статье УК.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Курской области журналистом CNN Уолшем и двумя украинскими журналистами Олесей Боровик и Дианой Буцко. Им вменяют ч. 3 ст. 322 УК РФ, что грозит лишением свободы до пяти лет.

По данным ФСБ, иностранные репортеры незаконно пересекли границу и вели видеосъемку в районе Суджи.