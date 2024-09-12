12 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Экс-главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому продлили арест

Бывшему руководителю департамента культуры московской мэрии Александру Кибовскому продлили арест до 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы.

Напомним, 17 июля суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу Кибовского. Как считает следствие, он в составе организованной группы помогал коммерческим организациям заключать госконтракты, получая за это взятки, сумма которых превысила 100 млн руб.

Ему вменяется восемь эпизодов получения взятки и одного эпизода покушения на мошенничество. В ходе предыдущего заседания суда по мере пресечения Кибовский заявил, что попросится в зону СВО.

Теги: Кибовский, арест


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Ранее 17.07.2024 15:11 Мск Кибовскому вменяют восемь эпизодов взяточничества и покушение на мошенничество

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