Артем Дзюба подписал контракт с "Акроном"

Артем Дзюба стал новым игроком тольяттинского футбольного клуба "Акрон". Как сообщает пресс-служба ФК, контракт подписан до окончания сезона 2024/25.

Напомним, экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба покинул "Локомотив", за который выступал последние два года в мае 2024-го. Клуб не стал продлевать с нападающим контракт, он ушел на правах свободного агента.

За 1,5 сезона в составе футболист провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач, а также обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.