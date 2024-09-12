Дмитрий Медведев стал кандидатом в совет директоров "Ростелекома"

Одним из кандидатов в совет директоров ПАО "Ростелеком" стал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Таким образом, общественности представили всех 11 кандидатов.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы к годовому собранию акционеров компании, еще в августе фамилия Медведева в списке кандидатов отсутствовала. При этом, из претендентов на место в совет директоров были исключены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Совет директоров ПАО "Ростелеком" 11 сентября 2024 года принял решение о внесении изменений в форму и текст бюллетеня №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года по вопросу №5 "Избрание членов совета директоров ПАО "Ростелеком". Информация о принятом решении и актуальная редакция бюллетеня в установленном порядке направлены акционерам, имеющим право на участие в собрании", - подтвердили в пресс-службе "Ростелекома".

Среди других кандидатов: