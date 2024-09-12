Опыт молодежной работы Астраханской области с подшефной территорией ЛНР представили на всероссийском уровне

В Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске проходит программа-семинар для ответственных за молодежную политику в новых регионах России. 100 представителей муниципальных органов власти из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей участвуют в насыщенной образовательной программе, включающей в себя лекции и тренинги от экспертов отрасли, работу в группах, практические занятия и многое другое.

В частности, директор Ресурсного центра волонтёров Дмитрий Манцуров рассказал коллегам об опыте взаимодействия Астраханской области с Луганской народной республикой.

Напомним, что 19 августа 2022 года было подписано Соглашение о взаимодействии между Кременским муниципальным округом Луганской Народной Республики и Астраханской областью. Отдельным блоком соглашения, является деятельность, связанная с реализацией государственной молодежной политики.

Так, добровольческими и некоммерческими организациями регулярно доставляются гуманитарные грузы, этим летом 750 детей из ЛНР отдохнули в оздоровительных лагерях Астраханской области. Новым форматом взаимодействия и поддержки стало проведение молодежного образовательного форума Кременского муниципального округа Луганской Народной Республики «Астрахань — Кременная», который проходил в период с 1 по 4 августа, сообщили в Агентстве по делам молодежи Астраханской области.