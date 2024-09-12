12 Сентября 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Прошла церемония вступления Игоря Бабушкина в должность губернатора Астраханской области

Сегодня, 12 сентября, в Большом зале Астраханского государственного театра оперы и балета состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Участие в ней приняли представители законодательной, исполнительной, судебной власти региона, а также члены областной избирательной комиссии, Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, политических партий, общественных объединений, главы всех муниципальных образований региона, делегации федеральных органов исполнительной власти, иностранных государств, представители духовенства.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Торжественное мероприятие началось с внесения воинами почётного караула флагов Российской Федерации и Астраханской области, а также Конституции России и Устава Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Председатель областного избиркома Владимир Золотокопов огласил постановление избирательной комиссии о признании выборов 6-8 сентября 2024 года состоявшимися и действительными и вручил Игорю Бабушкину удостоверение об избрании губернатором Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Председатель областного суда Валерий Петренко попросил избранного главу региона принести присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Астраханской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Астраханской области, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности губернатора Астраханской области, служить процветанию Астраханской области и благополучию её населения», – произнёс Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор подписал текст присяги и передал её на хранение председателю Думы Астраханской области Игорю Мартынову.

После того как прозвучали государственный гимн Российской Федерации и гимн Астраханской области, Игорь Бабушкин выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и астраханцам за высокую честь во второй раз быть избранным губернатором.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Я благодарен всем, собравшимся в этом зале, каждому астраханцу, федеральному правительству и администрации Президента, всем, кто был в это непростое время рядом, обеспечивал принятие важнейших государственных решений, кто помог сохранить старые и создать новые рабочие места, инвестировал в наш регион, трудился на благо Астраханской области», - сказал губернатор.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин подчеркнул важность сохранения традиционных ценностей, укрепления института семьи, воспитания молодёжи в духе патриотизма.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Сегодня тысячи астраханцев принимают участие в специальной военной операции. А здесь в тылу мы стараемся максимально окружить заботой их семьи и создать условия для их возвращения к мирной жизни», – отметил губернатор.

Глава региона пригласил всех астраханцев к совместной работе во благо малой родины: «Служить процветанию Астраханской области – это большая ответственность и великая честь. И я сделаю всё, чтобы её оправдать!».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: бабушкин, инаугурация, устав астраханской области, удостоверение об избрании


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