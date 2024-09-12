Прошла церемония вступления Игоря Бабушкина в должность губернатора Астраханской области

Сегодня, 12 сентября, в Большом зале Астраханского государственного театра оперы и балета состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Участие в ней приняли представители законодательной, исполнительной, судебной власти региона, а также члены областной избирательной комиссии, Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, политических партий, общественных объединений, главы всех муниципальных образований региона, делегации федеральных органов исполнительной власти, иностранных государств, представители духовенства.

Торжественное мероприятие началось с внесения воинами почётного караула флагов Российской Федерации и Астраханской области, а также Конституции России и Устава Астраханской области.

Председатель областного избиркома Владимир Золотокопов огласил постановление избирательной комиссии о признании выборов 6-8 сентября 2024 года состоявшимися и действительными и вручил Игорю Бабушкину удостоверение об избрании губернатором Астраханской области.

Председатель областного суда Валерий Петренко попросил избранного главу региона принести присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Астраханской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Астраханской области, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности губернатора Астраханской области, служить процветанию Астраханской области и благополучию её населения», – произнёс Игорь Бабушкин.

Губернатор подписал текст присяги и передал её на хранение председателю Думы Астраханской области Игорю Мартынову.

После того как прозвучали государственный гимн Российской Федерации и гимн Астраханской области, Игорь Бабушкин выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и астраханцам за высокую честь во второй раз быть избранным губернатором.

«Я благодарен всем, собравшимся в этом зале, каждому астраханцу, федеральному правительству и администрации Президента, всем, кто был в это непростое время рядом, обеспечивал принятие важнейших государственных решений, кто помог сохранить старые и создать новые рабочие места, инвестировал в наш регион, трудился на благо Астраханской области», - сказал губернатор.

Игорь Бабушкин подчеркнул важность сохранения традиционных ценностей, укрепления института семьи, воспитания молодёжи в духе патриотизма.

«Сегодня тысячи астраханцев принимают участие в специальной военной операции. А здесь в тылу мы стараемся максимально окружить заботой их семьи и создать условия для их возвращения к мирной жизни», – отметил губернатор.

Глава региона пригласил всех астраханцев к совместной работе во благо малой родины: «Служить процветанию Астраханской области – это большая ответственность и великая честь. И я сделаю всё, чтобы её оправдать!».