Прокуратура отреагировала на жалобы студентов, застрявших в Новокольцовском из-за нехватки автобусов

Прокуратура организовала проверку после жалоб студентов, не имеющих возможность свободно доезжать до вузов в Екатеринбурге из Новокольцовского микрорайона.

Напомним, что именно там располагаются общежития, при заселения в которые власти города пообещали обеспечить транспортную доступность для учащихся. Несмотря на то, что прошел уже год, студенты до сих пор не могут вовремя добираться на пары из-за большого интервала между рейсами, переполненностью салона, особенно в утренние часы, и необходимости добираться до места учебы с пересадками.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об организации перевозки пассажиров в общественном транспорте. В частности, будет установлено, соблюдается ли транспортными компаниями в рамках контрактных обязательств расписание движения, количество пересадок при движении к месту учебы", - заявили в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на соблюдение прав жителей микрорайона Новокольцовский, в том числе студентов учебных заведений города, на транспортную доступность.

Напомним, что 2,4 тыс. студентов Уральского Федерального университета переселили в отдаленный микрорайон Екатеринбурга еще в 2023 году. Новость о переселении наделала много шума, и, вопреки ожиданиям руководства вуза, учащиеся оказались не сильно благодарны за такой "подарок". Сами студенты ранее предсказывали проблемы с транспортировкой, боясь, что Новокольцовский станет некой "зоной для неудачников".