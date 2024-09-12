В Екатеринбурге возбуждено дело о растрате в педагогическом университете

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о растрате средств педагогического университета. В ней подозревают сотрудника, занимавшего пост и.о. ректора вуза.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что с марта 2022 по август 2023 года на тот момент и.о. ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета расходовал средства вуза на оплату жилья для собственного проживания. Установлено, что он заключал договоры аренды от лица университета в отсутствие законных оснований. В результате учебному заведению был нанесен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере). Сейчас проводится расследование.

Оперативно связаться с пресс-службой РГППУ не удалось. Накануне.RU направило в университет письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.