В Тюменской области бывший замруководителя электросетевой компании осужден за многомиллионные взятки

В Тюменской области вынесен приговор бывшему заместителю руководителя электросетевой компании, признанному виновным в получении взяток на сумму более 25 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

С февраля 2021 года по март 2022 года осужденный вместе с несколькими сотрудниками компаний получал взятки от руководителей подрядных организаций за действия, входящие в их служебные полномочия.

Взятки были направлены на общее попустительство по службе, помощь в беспрепятственном прохождении конкурсных процедур и заключении договоров на выполнение работ. Фигуранты также обеспечивали своевременную приемку выполненных работ и оплату за них. При нарушении подрядчиками условий договоров и сроков выполнения работ, они не принимали никаких мер по привлечению их к ответственности.

В отношении соучастников уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в сумме 5 млн рублей с рассрочкой на пять лет, с лишением права занимать должности в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам России и муниципальным образованиям, связанные с осуществлением организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в данных обществах, сроком на пять лет.