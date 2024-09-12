12 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Тюменская область будет ежегодно праздновать День многодетной семьи

Тюменская область будет ежегодно праздновать День многодетной семьи, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Новый праздник будет отмечаться в третье воскресенье сентября. Соответствующий региональный закон приняла Тюменская областная дума.

"Мы вместе с правительством Тюменской области приняли целый ряд мер поддержки многодетных семей. В нашем регионе только за последние пять лет таких семей стало на 38 процентов больше, и сейчас насчитывается почти 40 тысяч. День многодетной семьи обратит внимание нашей молодежи к семейным ценностям", – отметила председатель думского комитета по социальной политике Ольга Швецова.

Согласно информации, опубликованной в пояснительной записке к законопроекту, "установление праздника позволит повысить статус, роль, значимость и престиж многодетных семей, помочь им реализовать свой творческий потенциал".

Законопроект в первом и втором чтениях единогласно поддержал 41 парламентарий.

Отметим, что в Тюменской области действует ряд мер поддержки многодетных: компенсация расходов на оплату жилой площади в размере 30% от тарифов, обеспечение бесплатным питанием учеников школ и профессиональных образовательных организаций, прием в детские сады в первоочередном порядке и др.

Теги: День многодетной семьи, праздник


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