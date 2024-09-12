Изысканные декоры в коллекциях плитки Италон

Использование в отделке облицовочных покрытий предполагает не только защиту от агрессивных воздействий в виде повышенной влажности, температурных перепадов и механических ударов, еще это отличный способ создать во внутреннем пространстве великолепную декорацию, которая изо дня в день будет доставлять истинное удовольствие. Российский производитель Италон, как один из лидеров в своей отрасли, часто включает в серии плитки и керамогранита элементы, специально разработанные для того, чтобы по-настоящему украсить интерьер.

В сфере архитектурных и дизайнерских решений важно не только обеспечить комфортную и безопасную среду, но и привнести в нее долю эстетики, благоприятно влияющую на эмоциональное состояние. По этой причине многие коллекции настенной и напольной керамики содержат ряд дополнений в виде вставок, бордюров, панно, розонов и мозаики. На фабрике Italon к производству изделий из данной категории подходят с особым вниманием, чтобы предложить потребителю изысканные и стильные варианты. Итак, какими декорами в настоящее время располагает фирменный каталог компании?

В первую очередь необходимо выделить модели, созданные на основе различных имитаций. Как правило, это камень, мрамор и травертин, обыгранные с помощью различных форм, приемов и техник. Наряду с традиционной мозаикой предлагаются более фигурные образцы, состоящие, например, из ромбов или шестигранников. Спросом пользуются вставки, словно собранные из узких планок, которые размещаются на стене по принципу паззлов, образуя бесшовные поверхности. Это прекрасная возможность, чтобы выделить часть стены в прихожей, гостиной и даже спальне. С помощью них кухонный фартук в рабочей зоне приобретет более компактные черты и подарит отделке целостный вид.

Производитель часто применяет специальные смеси, добавляющие в пространство роскоши и элегантности. Обычно с поставленной задачей отлично справляются стекловидные продукты, в составе которых мельчайшие частицы, отвечающие за тот или иной эффект. Граниль бывает как матовая, так и блестящая, полностью прозрачная или более приглушенная. Ассортимент Италон располагает декорами с миниатюрными вставками «под золото», деликатно выделяющими рисунок и делающими его максимально выразительным.

Плитка бренда может носить художественный характер, если она стилизована под акварельную живопись или обретает форму рисунков, выполненных масляной краской. Особенно подобный прием работает в контексте крупноформатных изделий, раскрывая в полной мере их декоративный потенциал. Флористические мотивы или лиственный принт автоматически становятся неотъемлемой частью дизайна ванной комнаты или гостиной, домашнего или общественного интерьера. Для некоторых из них используется упомянутая выше граниль, с помощью которой удается выделить отдельные фрагменты графики, чтобы оживить ее и сделать еще более впечатляющей.

Внимания заслуживают и структурированные элементы, добавляющие в оформление легкий объем. К ним относится керамика с волнообразным или любым другим рельефом, изделия с выпуклым рисунком, бордюры «под лепнину» и пр. Плитка с эффектом 3D, несомненно, привносит в дизайн особой выразительности и не остается незамеченной. Несмотря на структурированную поверхность, модели просты в уходе и без труда очищаются от загрязнений.

Компания Italon в своей приверженности новым технологиям и креативным разработкам стремится предложить оптимальные решения для внутренних пространств самого разного назначения, чтобы наполнить их уникальными и изысканными чертами.

Источник: сайт.

Реклама. ООО "КЕРАСТАЙЛ", ОГРН 1187746026005, 111123, г. Москва, Новогиреевская, 10К, п. 1,

LjN8KM6yY