ВС РФ за двое суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области

Российские военные за двое суток наступления в Курской области освободили десять населенных пунктов, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ вернули под свой контроль Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь.

Кроме того, российские войска за последние сутки отразили в Курской области две контратаки ВСУ в направлении Фанасеевки и Снагости. Сорвана попытка атаки в направлении Ольговки.

Также отражены четыре попытки противника прорваться через границу в направлении Медвежьего и Нового пути.

Общие потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 300 человек и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, уточнили в Минобороны.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что бойцы 155-й бригады морской пехоты освободили несколько населенных пунктов в Курской области. Противник, по словам Алаудинова, понес очень большие потери.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего неизвестно.