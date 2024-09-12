Глава Башкортостана переназначил сенатора от республики

Вступивший в должность главы Башкортостана Радий Хабиров назначил сенатором от республики уже занимающую этот пост Лилию Гумерову.

Она представляет республику в Совете Федерации уже 10 лет.

Ранее сегодня в доме Государственного Собрания – Курултая республики состоялась торжественная церемония вступления в должность вновь избранного главы Башкортостана Радия Хабирова. В ней приняли участие приволжский полпред президента Игорь Комаров, сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы, депутаты Государственного Собрания – Курултая республики, члены республиканского правительства и другие политики, сообщает пресс-служба главы Башкортостана.