SHOT: Блиновский отпущен после допроса

Муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский отпущен после допроса, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, он продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО.

С Блиновским общались по поводу неявки к следователю. Сначала его планировали доставить в Москву на допрос, но после длительных переговоров и допроса решили оставить в зоне спецоперации, пишет SHOT.

Ранее стало известно, что супруга блогера Елены Блиновской задержали в воинской части на южнодонецком направлении. Правоохранители вывели его в наручниках и увезли на допрос.

В июне Блиновского объявили в федеральный розыск из-за того, что он не являлся к следователю в рамках обвинения по двум статьям — о неуплате налогов и отмывании денежных средств.