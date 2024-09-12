Заводоуковск и Голышманово лишились статуса городских округов

Заводоуковск и Голышманово лишились статуса городских округов. Соответствующее решение приняли депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании, передает корреспондент Накануне.RU.

Статус территории сменят с 2025 года. Теперь они будут называться муниципальными округами. Законопроект принят в связи с требованиями федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Причиной стала низкая плотность населения в территориях - в городских округах она должна минимум в пять раз превышать среднюю плотность населения в России.

Изменения не затронут состав органов местного самоуправления, а также не приведут к затратам для жителей данных муниципалитетов. Кроме того, статус "город" Заводоуковск и "рабочий поселок" Голышманово будет сохранен.