В Петербурге незаконно зарегистрировали 500 мигрантов

В Санкт-Петербурге "накрыли" канал незаконной миграции. Речь идет о незаконной регистрации 500 иностранцев.

В Курортном районе Петербурга задержали двоих граждан государств ближнего зарубежья и четверых местных жителей. Им вменили организацию незаконной миграции. По имеющимся данным, предполагаемый организатор и его сын находили граждан среднеазиатских республик, которым необходимо было получить регистрацию в Петербурге и Ленинградской области. Они же подыскивали местных жителей, готовых зарегистрировать мигрантов в своих квартирах.

За свои услуги сообщники получали от них денежное вознаграждение. Двое работников областного центра по предоставлению госуслуг населению были осведомлены о криминальной схеме, однако продолжали участвовать в ней из-за личной выгоды. Возбуждено уголовное дело. Четверо фигурантов арестованы, еще двое отправлены под подписку о невыезде. По предварительным данным, с конца 2023 по июнь 2024 гг. соучастники легализовали пребывание в России более 500 мигрантов, сообщает МВД.