Арестован замглавы ГУ Росгвардии по Крыму

Арестован замглавы ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Его разоблачение стало результатом успешной операции ФСБ при участии собственной безопасности Росгвардии", - написал парламентарий в телеграм-канале.

По данным Хинштейна, в июне 2022 года был заключен госконтракт на ремонт казармы спецназа ценой в 20 млн рублей. Хотя работы были выполнены не полностью, Салманов подписал акты и осуществил приемку контракта. Ущерб для бюджета составил почти 1,5 млн рублей.

В 2021 году Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко по уголовному делу о мошенничестве. Он обвинялся в мошенническом получении нежилого помещения в ведомственном доме в Балашихе, где его супруга открыла парикмахерскую. Сообщалось, что поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры, которую начали по инициативе руководства Росгвардии.