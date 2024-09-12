В РПЦ опровергли то, что патриарху Кириллу стало плохо после службы в Петербурге

В Санкт-Петербурге якобы стало плохо патриарху Кириллу. Это случилось после его выступления по окончании крестного хода. При этом в РПЦ опровергли информацию об этом.

Патриарх обратился к прихожанам после завершения крестного хода по Невскому проспекту. После выступления ему стало плохо и пришлось обратиться к медикам. Причиной стала жара.

"Все нормально, ему помогли медики, и он уехал на своей машине", - сказал источник "Фонтанки".

В РПЦ опровергли появившуюся информацию о том, что патриарху Кириллу стало плохо после выступления на площади Александро-Невской лавры.

"Это неправда. С патриархом все в порядке", - сообщил "Интерфаксу" источник в окружении предстоятеля.

Сегодня патриарх Кирилл возглавил торжества, посвященные 300-летию со дня перенесения мощей благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Предстоятель Русской Церкви совершил литургию в Благовещенском храме Свято-Троицкой Александро-Невской лавры и произнес проповедь.