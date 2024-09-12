У главы ЯНАО появились претензии к руководству аэропорта Ноябрьска после поджога МИ-8

У главы ЯНАО Дмитрия Артюхова появились претензии к руководству аэропорта Ноябрьска после поджога МИ-8 подростками. Вопрос был поднят главой региона на заседании регионального правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Ямала.

"Конечно, возникают вопросы по безопасности наших ключевых транспортных объектов, уверен, с собственником аэропорта еще будет проводиться серьезная работа, чтобы выяснить, как такое могло произойти. Если даже дети смогли попасть на территорию, то что говорить о подготовленных взрослых. Здесь явно, несмотря на усилия, которые все предпринимают, еще есть слабые места — из этого нужно сделать все необходимые выводы", - отметил губернатор.

Дмитрий Артюхов поручил провести необходимую работу комиссии по делам несовершеннолетних, уделить особое внимание происшествию системе образования, чтобы профилактика подобных случаев, уроки цифровой гигиены были постоянной частью образовательного процесса.

Ранее в СМИ сообщалось, что двое школьников сожгли вертолет. Инцидент произошел в ночь на 11 сентября. Двое парней 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили стоящий там вертолет Ми-8 горючей жидкостью. Поджечь воздушное судно молодые люди пытались с помощью сигарет - покурив, бросили одну сигарету в вертолет, но тот не загорелся.

Тогда один из поджигателей закурил вторую сигарету и воткнул ее в жидкость. В этот момент произошел взрыв, юношам обожгло лицо. Сбежав с места преступления, они были вынуждены вызвать "скорую". Медики доставили школьников в больницу.

Подростки были задержаны. Полицейским они признались, что за диверсию им обещали 5 млн руб. через Telegram. Также они сообщили, что несколько дней назад подожгли вышку сотовой связи и получили за это 30 тыс. руб.

Вертолет сгорел почти полностью - от него остался только хвост.

Отец одного из школьников сейчас служит на СВО.