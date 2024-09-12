"Ситуация бьет по репутации армии". Свердловчанина с ВИЧ внезапно объявили СОЧ и отправили на СВО

Жителя Среднего Урала, отстраненного от службы из-за тяжелой стадии ВИЧ, внезапно объявили самовольно оставившим часть (СОЧ) и отправили на СВО в обход военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Еще осенью 2022 года мужчину мобилизовали, однако, по словам родных, в воинской части он пробыл всего сутки, пока не предоставил справку с диагнозом ВИЧ. После этого уралец отправился домой, где два года официально работал, ни от кого не скрываясь. Летом же на почту пришло письмо от Минобороны, в котором была изложена абстрактная информация о прекращении выплат денежного довольствия СОЧ. Призывов, обвинения или указаний в письме не было, а выплат мужчина и вовсе никогда не получал. Тогда свердловчанин отправился в военкомат, но вместо разъяснений, его сразу же направили в ближайшую воинскую часть с пометкой, что он СОЧ.

По словам Иванова, в части мужчину направили на военно-врачебную комиссию (ВВК), где по имеющимся справкам должны были присвоить категорию "Д" и снова отправить домой. Однако ситуация приняла неожиданный ход.

"Не дождавшись ВВК, нашего героя в начале сентября грузят в самолет и отправляют на СВО, где он вряд ли получит необходимое лечение и где высок риск, что он в случае ранения может через кровь случайно перезаражать своих сослуживцев. В этой истории лично у меня много вопросов по поводу бюрократии и откровенного абсурда, чинимого отдельными лицами", - написал депутат.

По его мнению, странным является то, что "под боком" Минобороны целых два года жил и официально работал СОЧ, которого, вероятно, даже не искали. Письмо тоже вызывает много вопросов - если уралец все же был мобилизован, но деньги не получал, то в чей карман шло денежное довольствие? Однако дела могут обстоять и куда проще - это или некомпетентность, или вредительство, или полное равнодушие отдельных ответственных лиц.

"В итоге получаем дикую историю, которая в глазах жен и матерей участников СВО бьет по репутации армии в десять раз сильнее, чем отряд замшелых иноагентов, сидящих на зарплате у ЦИПсО. Более того, это в глазах общества способно перечеркнуть важные, положительные результаты работы команды нового Министра обороны по наведению порядка в армии. Сами же себе создаем проблемы на ровном месте. К сожалению", - отметил Иванов, добавив, что уже готовит запрос в военную прокуратуру.