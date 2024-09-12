В Екатеринбурге открылся первый в городе Дворец бракосочетания

Сегодня, 12 сентября, в Екатеринбурге состоялась церемония открытия первого в городе Дворца бракосочетания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, дворец расположился в памятнике 19-го века – особняке ротмистра Ф.А. Переяславцева, где в то время проводились самые торжественные приемы. Здание является объектом историко-культурного наследия.

Площадь особняка составляет более 7 тысяч квадратных метров. Для дворца бракосочетания здесь были восстановлены все интерьеры. Также внутри есть сразу три зала для проведения церемонии бракосочетания.

"Очень знаково, что в Год семьи, объявленный президентом России, город впервые получает Дворец бракосочетания. В Екатеринбурге ежегодно заключаются более 14 тысяч браков, из них 6 тысяч – в торжественной обстановке", - заявил на открытии глава уральской столицы Алексей Орлов.