СМИ: Telegram начал отвечать на запросы французских следователей

Мессенджер Telegram после задержания во Франции его главы Павла Дурова начал отвечать на запросы следователей и предоставлять информацию, "способную идентифицировать преступников".

В частности, речь идет о преступлениях против детей, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В связи с этим французским прокурорам настоятельно рекомендуют возобновить расследования, связанные с Telegram, которые были приостановлены из-за отсутствия ответов от мессенджера.

Накануне прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников. Также она заявила, что основатель Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора и сотрудничает со следствием.

24 августа французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие. 28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию. Ранее сообщалось, что Дуров может подать ходатайство о смягчении надзора.