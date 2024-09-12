12 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Реконструкцию "Колизея" в Екатеринбурге перенесли на 2025 год

Начало реконструкции "Колизея" в Екатеринбурге перенесли с 2024 на 2025 год. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава управления культуры города Илья Марков. По его словам, научно-проектная документация уже готова и находится на государственной экспертизе. Историко-культурная экспертиза также пройдена, осталось дождаться ценовой экспертизы, чтобы понимать финансовую часть вопроса.

"Самое главное - наша идея создания пространства большого балетного класса остается в проекте, что принципиально важно для сохранения качества развития труппы. Мы ожидаем до конца сентября ценовую экспертизу, что принципиально важно для подготовки бюджетного процесса 2025 года. Есть понимание, в том числе у руководителей города о том, что этот объект действительно важный и идет сразу по нескольким направлениям: по линии развития сферы культуры и по программе сохранения объектов культурного наследия. Мы рассчитываем, что в 2025 году начнутся уже строительно-монтажные работы", - рассказал Марков.

По его словам, говорить о размере финансирования пока рано. Однако авторы проекта предполагают, что это посильная ноша для местного бюджета.

Реконструкционные работы, считает Марков, продлятся до 2027 года. На этот период основной офис переместится в центр культуры "Урал", а театр "Провинциальные танцы" будет временно "кочевать" по городским театральным площадкам.

Ранее мы подробнее рассказывали о том, что хотят изменить в "Колизее". "Фишкой" проекта реконструкции стало строительство еще одного этажа для расширения полезных площадей.

Теги: Колизей, Екатеринбург, реконструкция


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