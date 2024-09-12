Делегация Тюменской области участвует в Х Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

Делегация Тюменской области участвует в Х Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Участников события поприветствовала председатель организационного комитета по подготовке и проведению Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

"Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур — это площадка для сотрудничества в сфере культуры и искусства, а также открытого и содержательного обсуждения вопросов, возникающих по мере развития современной культурной среды. Основная тема десятого юбилейного Форума не случайно сформулирована в виде вопроса: "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?" Этот вопрос приобретает особую актуальность сегодня, когда все мы являемся свидетелями значительных геополитических изменений, влекущих за собой изменения в международных отношениях. Сейчас на наших глазах зарождается новый многополярный мир, который требует оживления дискуссии и активизации сотрудничества в области культуры с целью сохранения своего культурного суверенитета, своих мировоззренческих стандартов и, в конечном итоге — своего образа будущего. Сообща мы попытаемся найти ответ на этот важный вопрос", - сообщила Голикова.

Команду региона представляет директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Деловая программа форума включает 10 тематических направлений. Знаковыми событиями станут встреча министров культуры стран БРИКС и пленарное заседание министров культуры стран СНГ.

Мероприятия проходят на площадках Главного штаба Государственного Эрмитажа, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга в здании Зимнего дворца. Также запланирована большая культурная программа.