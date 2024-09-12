Сегодня в Перми состоялось прощание с убитым руководителем следственного отдела по Свердловскому району

Сегодня в Перми состоялось прощание с руководителем следственного отдела по Свердловскому району города Перми следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Евгением Середкиным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Евгений Середкин был убит в ночь с 9 на 10 сентября 2024 г.

Сообщается, что следователю было всего 46 лет.

"Большую часть своей жизни он посвятил служению закону и гражданам, пройдя путь от следователя до руководителя следственного отдела. Он проявил себя как целеустремленный и принципиальный следователь, внимательный и грамотный руководитель. Евгений Викторович всегда оставался верным долгу и присяге, был неравнодушен к проблемам граждан. Это настоящая трагедия, огромная утрата для всех нас. Руководство следственного управления и сотрудники ведомства выражают искренние соболезнования родным и близким, скорбя о коллеге, товарище и друге. Нашими следователями в кратчайшие сроки будут приняты необходимые меры, чтобы досконально установить картину произошедшего. Действия нападавшего, как и все связанные с этим обстоятельства, получат свою правовую оценку согласно уголовному законодательству", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, обвиняемый в убийстве следователя - пенсионер Росгвардии. Он пришел к следователю ночью и напал на него с топором, после чего сам вызвал полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство с особой жестокостью". Подозреваемый был арестован до 10 ноября.