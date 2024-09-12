Главу "Ленбытхима" задержали по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа

В Санкт-Петербурге задержан гендиректор ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов по делу о хищениях на гособоронзаказе, сообщает Следственный комитет РФ.

Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 млн рублей.

Следователи также проверяют на причастность к преступлению сотрудников "Военторга" и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны.

У Михайлова и его родственников нашли многочисленные объекты недвижимости в Петербурге, Ленинградской области и в Турции, а также дорогие машины стоимостью более 100 миллионов рублей. Проверяется законность приобретения этой собственности.

1 августа суд арестовал генерального директора "Военторга" Владимира Павлова. По информации МВД, дело возбуждено по факту хищения денег в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Следователи считают, что в 2019-2022 годах руководитель и сотрудники АО "Военторг" с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае и Псковской области заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" суммой 625 млн рублей, завысив цену товаров более чем на 400 млн рублей.