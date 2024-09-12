В Донецке наказаны "азовцы"*, обстрелявшие из миномета жилые дома Мариуполя

Верховный Суд Донецкой Народной Республики наказал солдат батальона "Азов"* Евгения Назаровского и Михаила Суханюка. Они получили солидные сроки за обстрел из миномета жилого дома в Мариуполе.

В марте 2022 г. Назаровский и Суханюк, находясь на боевой позиции, оборудованной в промышленной зоне Мариуполя, обстреляли из 120-мм миномета жилые дома, расположенные в Восточном микрорайоне. В результате 10 неизбирательных выстрелов погибли двое мирных жителей.

Назаровский и Суханюк получили по 27 лет колонии строгого режима, сообщает Главная военная прокуратура России.

* запрещенная в России террористическая организация