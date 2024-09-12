Суд оставил под арестом жителя Первоуральска, который из ревности сжег жену

Свердловский областной суд оставил под арестом жителя Первоуральска, обвиняемого в сожжении собственной жены.

Все случилось в ночь на 28 июня в одном из частных домов в поселке близ Первоуральска. Мужчина в ходе ссоры облил легковоспламеняющейся жидкостью свою супругу и поджег ее. Сообщалось, что преступление было совершено им из-за нахлынувшей ревности.

Несмотря на сильные ожоги, женщина осталась жива и была доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось. Изначально было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. После смерти его переквалифицировали, а уральца задержали и заключили под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, 23 августа Первоуральский городской суд продлил ему срок ареста до 28 сентября 2024 года. Адвокат фигуранта обжаловал это постановление в областном суде. Однако в инстанции, рассмотрев материалы дела, оставили жалобу без удовлетворения. Поджигатель останется под стражей.