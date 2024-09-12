Память Великого Князя Александра Невского почтили богослужениями в новосозданном при поддержке Фонда святой Екатерины храме Алапаевска

Впервые за 100 лет в Алапаевске состоялся Престольный праздник в храме в честь благоверного Великого Князя Александра Невского. Православные верующие молитвой встретили праздник 300-летия со дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.

В Алапаевске святого Александра Невского особенно почитают с 1888 года. В этот год отмечалось 900-летие Крещения Руси, и местные жители приняли решение о строительстве храма в честь Святого князя. На протяжении 42 лет каждый день в стенах святыни звучали молитвы, но в 1930 году храм был разрушен.

Этим летом храм вновь открыл свои двери для прихожан – по чертежам из архивов при поддержке Фонда святой Екатерины и Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества сооружение было построено заново.

Сам праздник 12 сентября берет свою историю в 1721 году, когда Петр Первый заключил соглашение о мире со шведами и в честь этого принял решение о перенесении мощей святого князя из Владимира в Санкт-Петербург, дабы святыня оберегала город от возможных нападений врагов.

Александр Невский сыграл особую роль в российской истории и является одним из самых почитаемых русских святых. Невский стал князем в 1249 году – это был один из самых сложных периодов в истории России. Земли захвачены и разорены монголами, жители платили дань, города лежали в руинах. Но главную опасность великий князь прозорливо увидел со стороны Запада.

Именно на реке Неве, на которой позже возведут Санкт-Петербург, состоялась Невская Битва 1240 года. Войско Александра Невского разбило шведско-немецкую коалицию того времени, после чего западные захватчики отказались от масштабных военных операций относительно русских земель. Еще через два года Александр Невский в знаменитом Ледовом побоище на Чудском озере одержал победу над немецкими псами-рыцарями.

Эти две битвы сделали Александра Невского символом надежды для русского народа.