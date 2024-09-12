Экс-мэр Сочи Копайгородский ушел на СВО

Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский стал участником специальной военной операции. Он служит в добровольческом отряде.

Так ответил источник РИА Новости на вопрос о том, действительно ли политик решил стать участником боевых действий.

В мае этого года Копайгородский подал в отставку. В июле депутаты горсобрания Сочи выбрали нового главу города. Им стал бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин. За Прошунина было отдано большинство голосов, конкуренцию ему составляли экс-депутат гордумы Павел Афанасьев и директор школы №4 Лариса Евсеева.