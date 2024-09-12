В "Кольцово" экстренно совершил посадку самолет из Тюмени

Самолет авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку на запасной аэродром аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге. Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, причиной стали проблемы с гидросистемой.

"Экипаж самолета SU95/М доложил о низком давлении во второй гидросистеме и принял решение уйти на запасной аэродром Екатеринбург (Кольцово). Сигнал "Бедствие", срочности не объявлял", - говорится в сообщении.

Самолет держал направление из Тюмени в Махачкалу. В 13.17 по местному времени произошла посадка.