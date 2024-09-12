СК: Установлен соучастник покушения на Захара Прилепина

Следствие установило соучастника обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина.

"Следствием также установлен соучастник этого преступления. Он объявлен в розыск", - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напомним, 6 мая 2023 года в результате теракта погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция. Гражданин Украины Александр Пермяков, которому вменяют покушение на писателя Захара Прилепина, полностью признал свою вину.

В СК сообщили, что Пермяков прошел на Украине диверсионную подготовку, после чего прибыл в Россию по украинскому паспорту, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина.

В течение длительного времени Пермяков следил за писателем, изучая маршрут его передвижения. Его соучастники предоставили ему поддельные документы на имя гражданина Казахстана, по которым он собирался покинуть Россию после совершения преступления.