Spectator: ЕС распадается на на глазах

Европейцы все чаще воспринимают ЕС как провальный проект, который только делает их беднее и ставит их будущее под угрозу. Об этом пишет британское издание The Spectator, отмечая огромную миграцию как проблему, которая может похоронить единую Европу, распадающуюся на глазах. Но дело не только в мигрантах.

На днях бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги опубликовал 400-страничный доклад о конкурентоспособности, заказанный Еврокомиссией в 2023 году. В нем он резко обличил косность и неконкурентоспособность ЕС в XXI веке. Как он выразился, ему снятся кошмары о будущем Европы, если она не остановит свою медленную агонию.

Драги заявил, что Европе требуются дополнительные ежегодные инвестиции в размере не менее 750 миллиардов евро, что составляет около 5% от совокупного ВВП ЕС. Иначе Европа полностью сдаст свои позиции. Уже сейчас из 50 ведущих мировых технологических компаний лишь четыре европейские. И Европа продолжит превращаться из первого мира в третий.

Первые лица европейских стран делают хорошую мину при плохой игре, но их страны заполоняют мигранты, экономика стагнирует, а напряженность и недовольство населения только растут. ЕС умирает "медленной и мучительной смертью", делает вывод автор.