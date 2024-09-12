12 Сентября 2024
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Тюменской области 80 лет Тюменская область
Фото: Накануне.RU

2017: Реконструкция "Рощино", новые месторождения, современные культурные пространства и реальные плоды программы "Сотрудничество"

2017 год был отмечен в 80-летней истории Тюменской области событиями, которые демонстрируют бурное развитие региона.

Воздушная гавань Тюменской области выходит на новый уровень

Завершается реконструкция аэровокзального терминала аэропорта "Рощино", которая продолжалась шесть лет. И 17 января преображенное "Рощино" начинает функционировать.

Площадь аэровокзала к 2017 году увеличили более чем в 4 раза до 27 тысяч кв. м. Пропускная способность выросла в 2 раза. Стало гораздо больше стоек регистрации, зоны ожидания для пассажиров расширили, сформировали отдельную трансфертную зону для пересадки с рейса на рейс, установили 5 телескопических трапов посадки в самолет. В "Рощино" запустили международное авиасообщение.

Аэропорт "Рощино" в Тюмени(2024)|Фото: Накануне.RU

Воздушные ворота Тюмени фактически перешли на совершенно другой уровень. И модернизация здесь продолжается. В 2023 году, губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с руководством "Новапорт Холдинг" и гендиректором "Рощино" дал старт строительству нового терминала международного аэропорта.

тюмень аэропорт рощино(2017)|Фото: Накануне.ru

По плану после реконструкции "Рощино" уже сможет обслуживать до 4 млн пассажиров в год. Пропускная способность вырастет с 600 до 1, 94 тысяч пассажиров в час, площадь достигнет 46 тысяч кв. м. Количество регистрационных стоек увеличат до 39, причем, 11 будут работать на международные направления. Первый этап очередной реконструкции должен завершиться уже до конца 2024 года.

Экономика вверх - Уват прирастает новым месторождением, 75-миллионный тюменский аккумулятор отправлен заказчикам

В 2017 Тюменский аккумуляторный завод выпустил 75-миллионную батарею в честь 75-летия предприятия.

(2004)|Фото: Накануне.ru

Предприятие, выпустившее первую продукцию в годы Великой Отечественной войны, остается крупнейшим в стране производителем этого вида продукции. Каждая 5-ая в России аккумуляторная батарея производится в Тюмени. Кстати, в 2024 году тюменцы установили новый рекорд, выпустив 85-миллионную аккумуляторную батарею. Завод является ведущим по своей номенклатуре продукции на внутреннем рынке страны. А марка "TYUMEN BATTERY" ценится за качество не только в России, но и за рубежом.

(2004)|Фото: Накануне.ru

В 2017 "РН-Уватнефтегаз" ввел в промышленную эксплуатацию Косухинское месторождение. Его извлекаемые запасы составляют около 18,9 млн тонн нефти. Освоение месторождения шло в рамках развития Тямкинского хаба - одного из самых крупных активов Уватского проекта. Назвали его в честь основателя и первого ректора Тюменского индустриального института Анатолия Николаевича Косухина.

Нефтеюганск, Роснефть, "РН-Юганскнефтегаз"(2013)|Фото: Накануне.RU

В 2017 году культурная инфраструктура региона пополнилась новыми пространствами

В Тюмени открылся молодежный театральный центр "Космос". Первым мероприятием, которое организовали уже с участием центра, стал Европейский фестиваль "Театральная революция-2017". Сегодня можно констатировать, что "Космос" стал площадкой для сообщества независимых театров, которая создана для развития молодежного театрального движения и смежных областей, популяризации театрального искусства в Тюменской области. За 7 лет работы созданы десятки спектаклей различных жанров, организованы сотни перформансов, акций и инсталляций. В 2024 году стало известно, что у центра будет новое здание, творческая площадка вырастет в пять раз.

(2024)|Фото: admtyumen.ru

Также в 2017 году сразу два музейных комплекса открылись в Тюмени. Первые посетители побывали в мультимедийном историческом парке "Россия – моя история", где в интерактивной форме представлена история государства от Рюриковичей до Романовых.

исторический мультимедийный парк "Россия – Моя история"(2018)|Фото: Накануне.RU

Открытие нового здания Музейного комплекса имени И. Я. Словцова на ул. Советской, 63 в Тюмени стало для жителей региона долгожданным событием. Напомним, здание для музейного комплекса было заложено еще в 1996 году. В ходе реализации преодолели массу экономических и организационных трудностей, изменили конструкцию, добавили множество открытых пространств для общения и проведения выставок и так далее.

Открытие нового культурного пространства стартовало проектом "Работа никогда не завершается" в рамках четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Программа "Сотрудничество" дает конкретные результаты

Также в 2017 году в рамках программы "Сотрудничество" социальная сфера пополнилась несколькими современными объектами: в конце марта первых пациентов приняли врачи новой участковой больницы села Полноват Белоярского района. Медучреждение сделало доступным помощь и для жителей близлежащих поселений - Ванзевата, Тугиян и Паштор.

Кардиодиспансер Сургута(2021)|Фото: Накануне.RU

В конце апреля уже в Сургуте прошла общественная приемка операционно-реанимационного корпуса окружного кардиологического диспансера и с этого момента югорчанам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями уже не нужно было отправляться на операции в иные города.

(2024)|Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

А 1 августа в Сургуте открыли региональный центр адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году это был уникальный центр - аналогов ему в России не было. Отметим, что с 2024 года в центре оказывают поддержку участникам СВО, где воины проходят комплексную реабилитацию.

Теги: 80-летие тюменской области, программа сотрудничество, косухинское месторождение,


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