В Прикамье чиновницу исключили из "Единой России" за "пьяное" ДТП

Сегодня бывшую замглавы по социальной политике Чусового Татьяну Южакову, устроившую "пьяное" ДТП исключили из партии "Единая Россия". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" Вячеслав Григорьев отметил, что поддерживает коллег по партии из местного отделения.

"Политическое лидерство накладывает повышенные требования на каждого из нас. Кодекс этических норм партии, которые обязательны для всех членов и сторонников партии, обязывает нас придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в обществе. Мы должны быть требовательны к себе, к своей ежедневной работе, к своей репутации", - сказал он.

7 сентября текущего года Татьяна Южакова села за руль автомобиля и протаранила несколько машин в своем дворе. 6 сентября она была уволена по собственному желанию. Сейчас этот пост занимает Дмитрий Акинфиев.

"Подобным нет места в партии", - говорится в сообщении.