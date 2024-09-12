Лавров: НАТО в ручном режиме регулирует удары ВСУ по гражданским объектам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специалисты НАТО координируют удары ВСУ по гражданским объектам на территории России.

По словам министра, страны НАТО Киеву помимо вооружений передают данные военно-космической разведки.

"Эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине российской территории. Цели эти - жилые дома, объекты жизнеобеспечения, энергетическая и промышленная инфраструктура, ну и просто социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр отметил, что западные военные специалисты буквально "в ручном режиме" координируют нанесение ударов высокоточными средствами поражения "по сугубо гражданским целям".

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право использовать в том числе ракеты дальнего действия, которые могут достигать военных целей на российской территории. "Я рад, что многие страны НАТО предоставили такую возможность, а те, которые все еще соблюдают ограничения, смягчили их", — отметил Столтенберг.