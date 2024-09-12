12 Сентября 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Все лучше и лучше: Кравцов провел "общероссийское родительское собрание"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел очередное "общероссийское родительское собрание", на котором заявил, что образование в России становится все лучше.
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По его словам, разрабатываются единые учебные программы. В учебном плане 2024 года количество часов на изучение математики, информатики, физики, химии, биологии на углубленном уровне стало самым большим за историю школьного образования начиная с 1956 года. Правда, ключевым является выражение "на углубленном уровне". А о количестве учителей не упомянуто.

С 1 марта вступит в силу закон, снижающий документационную нагрузку на образовательные организации и педагогов. Внимание уделяется снижению разницы в уровне зарплат и повышению окладов, на которые рекомендуется направлять не менее 70% фонда оплаты труда.

Тема самих размеров зарплат была обойдена стороной, как и проблема сверхнагрузки учителей и их огромной нехватки. Она была подменена тем, что конкурс в педагогические вузы в этом учебном году составил около 10 человек на место. Притом что лишь около половины мест в них имеют отношение к педагогике, еще меньшая часть выпускников приходит в школу и совсем небольшая доля остаются в школе надолго.

Кравцов считает, что "уровень естественно-научного образования сегодня по всей стране достаточно высокий в каждой школе". С ним, однако, не согласны многие учителя математики, отмечающие крайне низкий уровень учеников.

Министр также анонсировал, что в ближайшее время в России будет создан Всероссийский родительский комитет.

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов недоумевает, зачем проводить "всероссийское родительское собрание", на котором озвучивается одно и то же, как все последние годы. Единственная новость - создание "Всероссийского родительского комитета". Все остальное повторяется из года в год. А общий тон мероприятия привычный: образование становится год от года лучше и лучше. Притом что существует огромная нехватка кадров, которую при нынешней системе финансирования образования невозможно решить. Но эта проблема вообще не признается, хотя учителя получают на ставку в среднем 20-25 тыс. рублей.

Теги: образование, сергей кравцов


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