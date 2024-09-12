В Москве 439 мигрантов проверят на законность пребывания в России

В одном из хостелов на юго-западе Москвы прошли обыски по делу, возбужденному по факту организации экстремистского сообщества. В помещениях найдены сотни иностранцев, которые могут быть в России незаконно.

"На объекте установлено 439 иностранных граждан. Указанные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", - сообщает в своем telegram-канале Главное следственное управление СКР по Москве.

В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Готовим законодательную инициативу, причем есть понимание, что большинство депутатов точно поддержат, независимо от фракционной принадлежности", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Володин напомнил, что летом были приняты "достаточно жесткие" нормы, в соответствии с которым из РФ выдворяются нарушители, после чего им запрещается въезд на территорию страны.

"Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. При этом не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи", - сказал спикер Госдумы.