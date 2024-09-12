12 Сентября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

ТПП Астраханской области и штатов Индии провели переговоры о наращивании экономического сотрудничества

В Астраханской торгово-промышленной палате по инициативе Почетного консула Российской Федерации в Республике Индии, директора Русского дома в городе Тривандруме Ратиша Наира при поддержке министерства внешних связей Астраханской области состоялись онлайн-переговоры представителей органов власти и деловых кругов с партнерами из Республики Индии. Ратиш Наир прибыл в Астрахань в рамках проекта «Voyage@555», приуроченного к 555-летию путешествия русского купца Афанасия Никитина в Индию, описанного в его книге «Хождение за три моря».

Приветствуя участников встречи, президент Союза «Астраханская торгово-промышленная палата» Станислав Синченко отметил, что Астрахань и Индию связывают давние дружественные связи. Астраханская ТПП в 2021 году подписала Меморандум о взаимопонимании с Торгово-промышленной палатой индийского штата Гуджарат. По мнению Станислава Синченко, развитие двусторонних деловых контактов с этим индийским регионом положительно скажется на взаимодействии Астраханской области с Республикой Индией в целом.

О богатой истории сотрудничества Астраханской области с Индией рассказал заместитель министра внешних связей региона Илья Торопицын. Он, в частности, подчеркнул, что в Астрахани неоднократно проводились конференции, форумы, переговоры с участием индийских партнёров.

«Одним из главных вопросов нашего сотрудничества является развитие МТК „Север — Юг“, — отметил он. — С 2022 года заметно возросло количество поставок через астраханский воднотранспортный узел товаров в Индию. Наш регион фактически является воротами России на Каспии и одним из ключевых логистических узлов транспортного коридора. В 2023 году в астраханских портах было обработано 4,5 миллиона тонн грузов. За 7 месяцев текущего года грузооборот составил 3,2 миллиона тонн, это на 36 % больше, чем за аналогичный период прошлого года».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Почётный генеральный консул Республики Индии в Астрахани Аскар Кабикеев напомнил, что в современной истории дружественные связи Астраханской области с Индией заметно активизировались, когда губернатором штата Гуджарат был Нарендра Моди, нынешний премьер-министр страны.

Ратиш Наир поблагодарил астраханцев за гостеприимство, которое они проявили с первых же минут его пребывания в южном волжском городе. Он отметил, что знаменитого купца и путешественника Афанасия Никитина, прибывшего 555 лет в Индию, можно с полным правом считать первым российским дипломатом и представителем бизнеса в его далёкой стране.

«Я первый раз прилетел в Россию в 1989 году, когда в СССР была перестройка. После этого я своими глазами видел распад Советского Союза, трудности 90-х годов. И вижу, как сейчас Россия стремительно развивается, — признался Ратиш Наир. — Считаю, что люди в Индии должны как можно больше знать об успехах вашей страны, и наоборот, жители России — о том, как идёт вперёд Индия».

В ходе встречи представителям индийского бизнеса был представлен инвестиционный потенциал особых экономических зон Каспийского кластера — портовой и промышленно-производственного типа, а также обозначена заинтересованность в реализации индийскими партнерами инвестиционных проектов на территории Астраханской области.

флажки(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

С индийской стороны к переговорам подключились представители Торгово-промышленных палат штата Гуджарат, Керала, городов Тривандрум и Бангалор. Председатель целевой группы по международной торговле ТПП штата Гуджарат Навроз Тарапор отметил: «Мы видим большие перспективы сотрудничества с Астраханской областью. Уверен, что подписанный три года назад Меморандум о взаимопонимании между нашими ТПП выведет наши отношения на новый уровень. Мы намерены использовать этот прочный фундамент для расширения торгового, инвестиционного и промышленного сотрудничества с вашим регионом».

Вице-президент Торгово-промышленной палаты штата Гуджарат Апурва Шах предложил организовать в октябре 2024 года онлайн переговоры между представителями индийских и астраханских деловых кругов с целью налаживания прямых контактов. Он сообщил, что основные направления деятельности индийских компаний, которые заинтересованы в налаживании сотрудничества — это химическая, керамическая, фармацевтическая промышленности.

Теги: индийский бизнес, инвестиционный потенциал, каспийский кластер, МТК „Север — Юг“


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