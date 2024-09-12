ТМК оказала поддержку в обучении 750 первокурсникам в рамках "Профессионалитета"

Трубная металлургическая компания (ТМК) поспособствовала, чтобы 750 первокурсников начали обучение в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в городах присутствия компании на Урале, в Поволжье и на Юге России.

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Как сообщает пресс-служба ТМК, ребята будут обучаться в колледжах-партнерах компании по 10 специальностям, которые необходимы для работы на современном металлургическом производстве.

Так, в этом году на первый курс Волжского политехнического техникума были зачислены 125 человек, Полевского многопрофильного техникума имени В. И. Назарова — 200 человек, Каменск-Уральского политехнического колледжа — 75 человек, Таганрогского техникума машиностроения и металлургии "Тагмет" — 250 человек, Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума им. А. В. Яковлева — 100 человек.

Студенты получат образование по направлениям "Металлургическое производство", "Технология машиностроения", "Мехатроника и мобильная робототехника" и иным специальностям. Учебное оборудование, установленное при содействии ТМК и моделирующее реальные технологические процессы, поможет в учебном процессе. Практика также предусмотрена и на предприятиях компании.