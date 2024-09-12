Игорь Бабушкин побывал в строящемся в Астрахани храме Александра Невского

Сегодня, в день прославления святого благоверного князя Александра Невского, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил строящийся центральный храм Вооружённых Сил Российской Федерации Астраханской митрополии Русской Православной Церкви и принял участие в богослужении.

В честь престольного праздника впервые была совершена Божественная Литургия архиерейским чином, которую возглавил митрополит Астраханский и Камызякский Никон, сослужении духовенства Астраханской епархии.

В настоящий момент белокаменный храм возведен под свод. Продолжаются работы по устройству закомар, а также изготавливаются железобетонные конструкции свода и кровли. Следующим этапом станет изготовление барабана и установка купола.

Храм святого благоверного князя Александра Невского, при котором будет открыт Центр по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, построен на средства благотворительного фонда.

Возведение храма в честь святого Александра Невского в Астрахани неслучайно. В 1261 году князь Александр Невский с митрополитом киевским Кириллом в 1261 году учредили Сарайскую епархию в столице Золотой Орды.

До 2026 года планируется полностью достроить комплекс храма. После завершения работ его смогут посетить все астраханцы.