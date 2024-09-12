Mash: В приграничье Мурманской области засекли разведывательные самолеты НАТО

Два беспилотника сбили в 7 километрах от аэродрома "Оленья" в Оленегорске Мурманской области, пишет Mash.

Как сообщалось, аэропорты Мурмаши и Хибины временно закрыли, задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Как отмечает телеграм-канал, за последние двое суток в приграничье Мурманской области засекли несколько разведывательных самолетов стран НАТО. Так, наблюдается высокая активность разведывательной авиации со стороны Финляндии, Швеции и Норвегии. В частности, на карте полетов замечены самолеты C295 ВВС Норвегии и "Гольфстрим" 5 ВВС Италии.

11 сентября аэропорты Мурманска и Апатитов также закрывали из-за атаки БПЛА. Стало известно, что один из них прилетел с территории Норвегии. Сообщалось, что три беспилотника были замечены в районе Североморска, где расположена главная военно-морская база Северного флота РФ.