Межрегиональный молодежный форум по туризму пройдет в сентябрбе в Астрахани

С 22 по 24 сентября 2024 года на территории Астраханской области пройдет межрегиональный молодёжный форум по туризму в рамках программы комплексного развития молодежной политики в регионах РФ «Регион для молодых», которая реализуется при поддержке Президента РФ.

Как сообщает Агентство по делам молодежи Астраханской области, участниками мероприятия станут около 200 человек от 18 до 35 лет, в числе которых представители муниципальных образований Астраханской области, студенты образовательных организаций профильных направлений Астраханской области, делегации из Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республик Калмыкия и Адыгея, а также других регионов Южного федерального округа, развивающие туризм и реализующие туристические проекты в своих субъектах.

Основной целью форума является разработка проектов в сфере туризма или туристических маршрутов, для последующей реализации данных проектов на территории региона.

В рамках форума участников ждут лекции от российского общества «Знание», мастер классы, культурно познавательные программы, тренинги, работа в группах под руководством экспертов-наставников. Участники посетят фестиваль «Астрахань туристическая», а также основные достопримечательности города Астрахань.

Насыщенная программа поможет повысить качество и разнообразить тематические направления путешествий, поспособствует профессиональному развитию и обучению участников форума, укрепит межрегиональное сотрудничество и позволит обменяться профессиональными знаниями и культурным опытом.

Зарегистрироваться на Межрегиональный молодежный форум по туризму необходимо по ссылке.