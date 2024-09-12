Медведев предрек Англии "погружение под воду"

Зампред России Дмитрий Медведев считает, что Англия вскоре может "затонуть".

"Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости", - приводят "Ведомости" публикацию Медведева в X.

Именно так Медведев прокомментировал обещание министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о 100-летнем партнерстве с Киевом. Он счел его ложным, поскольку "обе страны могут прекратить свое существование в ближайшем будущем".

11 сентября стало известно, что американский и английский высокопоставленные чиновники прибыли в Киев. Ожидается, что британские власти разрешат Киеву наносить удары своими крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на "старой" российской территории.